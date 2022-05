Handball Mit Köpfchen gegen die Körperlichkeit: SCM-Youngsters gastieren in Hannover

In der 3. Handball-Liga, Staffel C, gehen die „Hannover-Wochen“ für die Youngsters des SC Magdeburg weiter. Am Freitagabend gastiert die Mannschaft von Stephan „Apollo“ Just bei der TSV Hannover-Burgdorf II.