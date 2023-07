Im Süden von Magdeburg kam es in diesem Jahr bereits zu zwei Geldautomaten-Sprengungen durch unbekannte Täter. Um die Versorgungslücke zu schließen, ist jetzt ein mobiler Automat aufgestellt worden.

Mobiler Geldautomat der Sparkasse ist in Magdeburg im Einsatz

Blick auf den mobilen Geldautomat in Magdeburg-Ottersleben.

Magdeburg - Unbekannte Täter hatten am 28. Februar und am 20. Juli die Geldautomaten der Sparkasse Magdeburg in der Geschäftsstelle Ottersleben sowie im Bördepark gesprengt. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei ermittelt.

In der Folge waren diese Anlaufpunkte für Bankkunden nicht mehr nutzbar. Um die Versorgung im Süden von Magdeburg sicherzustellen, hat die Sparkasse deshalb nun einen mobilen Geldautomat in Ottersleben aufgestellt. Dieser findet sich an der Kreuzung Halberstädter Chaussee/Adolf-Jentzen-Straße. Es ist lediglich das Abheben von Bargeld möglich. Die tägliche Verfügbarkeit beträgt 500 Euro.

Weitere Einsätze sind geplant

Noch bis zum 31. Juli um 9 Uhr soll der Automat rund um die Uhr nutzbar sein. Danach wechselt dieser für einige Tage nach Möser. Ab dem 9. August und bis zum 4. September um 9 Uhr soll der Geldautomat dann wieder in Ottersleben stehen.

Auch nach dem 13. September soll der mobile Geldautomat in Ottersleben zur Verfügung stehen. Die genauen Termine stünden derzeit aber noch nicht fest, so Sparkassen-Pressesprecher Mathias Geraldy. Bis zur Wiedereröffnung der Geschäftsstelle in dem Stadtteil wird es wohl noch dauern.