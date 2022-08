MSC gegen FCM II oder Feierabendkicker gegen Vollzeitfußballer

Während der 90 Minuten hat sich Steve Röhl (Mitte) häufig an FCM-Profi Belal Halbouni (l.) aus dem Zweitliga-Kader aufgerieben – am Ende konnte er sich dafür belohnen, indem er Schlussmann Noah Kruth mit dem Ehrentreffer zum 1:6-Endstand überwand.

Magdeburg - Es hatte etwas von verkehrter Welt: Der eine Trainer – namentlich Torsten Marks – lobte seine Schützlinge in den höchsten Tönen. „Ich fand es überragend, wie meine Mannschaft gespielt hat. Wir haben alles das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte der Coach des MSC Preussen. Sein Gegenüber, Petrik Sander, der die U 23 des 1. FC Magdeburg gemeinsam mit Pascal Ibold betreut, haderte dagegen. Der 61-Jährige erachtete den Auftritt seiner Mannschaft als „zu behäbig“, war deshalb nicht zufrieden. Anhand dieser Aussagen könnte man nun leicht meinen, die Preussen hätten dem großen Meisterfavoriten der Fußball-Verbandsliga ein Bein gestellt. Das ganze Gegenteil aber war der Fall: Die Blau-Weißen hatten das Duell am Freitagabend überaus dominant mit 6:1 (5:0) gewonnen.