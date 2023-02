Der MSC Preussen ist beim Re-Start in der Verbandsliga ordentlich unter die Räder gekommen. Bei Eintracht Emseloh gab es ein 1:6, das Trainer Torsten Marks und sein Team intern gründlich aufarbeiten müssen.

MSC geht in Emseloh unter

Magdeburg - „Das ist absolut niederschmetternd.“ Sowohl seine Worte als auch der Ton, mit denen er sie sprach, erklärten sogleich die Gemütslage von Trainer Torsten Marks. Nach der 1:6 (0:2)-Niederlage seines MSC Preussen in der Fußball-Verbandsliga am Sonnabend beim Aufsteiger SV Eintracht Emseloh ist die Stimmung in Sudenburg getrübt. Marks analysierte diesen bitteren Moment sachlich – aber auch sehr selbstkritisch.