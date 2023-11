In diesem Stadtderby geht es um den Klassenerhalt in der Verbandsliga: Der MSC Preussen empfängt den VfB Ottersleben.

Sudenburg. - Für Christoph Albrecht ist das eine ganz einfache Rechnung – verbunden mit einer sehr direkten Frage: „Wir haben 14 Spiele in Folge verloren, der VfB Ottersleben in den vergangenen neun Spielen nicht mehr gewonnen. Gegen wen wollen wir sonst etwas holen?“ Der Coach des MSC Preussen ist „sehr optimistisch“ für die Verbandsliga-Begegnung an diesem Sonntag im Germer-Stadion (14 Uhr). Er erwartet viele Fans, eine entsprechende Stimmung. Und einen Kampf, dem man bereits eine ligaexistenzielle Bedeutung beimessen kann. Denn auch Oliver Malchau, Coach des VfB, erklärt: „Wir brauchen unbedingt dieses Erfolgserlebnis, und das wollen wir mit spielerischen Lösungen finden.“