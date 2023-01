MSC Preussen sucht das Gleichgewicht

Der MSC Preussen findet gute Lösungen im Angriffsspiel. In der Defensive dagegen will sich das Team von Trainer Torsten Marks noch festigen.

Magdeburg - 16 Spiele, 22 Punkte, zehnter Tabellenrang. Das ist die Zwischenbilanz des MSC Preussen in der Verbandsliga. Trainer Torsten Marks kann damit aber gut leben. „Ich bin zufrieden mit dieser Platzierung. Wir hatten eine schwierige Vorbereitung und ein knüppelhartes Auftaktprogramm“, erklärt der 49-Jährige. Er rechnete zu Beginn der Serie ohnehin damit, dass „wir in schwierige Turbulenzen kommen – was auch am Anfang so war“.