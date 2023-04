Der MSC Preussen treibt die Personalplanungen für die Zukunft voran. Ein Neuzugang debütierte zuletzt bereits, ein weiterer Akteur schließt sich dem Verbandsligisten im Sommer an.

Magdeburg - Der MSC Preussen steckt mitten in der Saison der Fußball-Verbandsliga. In Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse stehen für die Mannschaft vom Germer-Stadion noch zwölf Partien an. Dennoch treibt der Tabellenelfte jetzt schon die personellen Planungen voran.