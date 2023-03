Der MSC Preussen hat aufgrund eigener Fehler in der Fußball-Verbandsliga verloren. Auch der SV Fortuna Magdeburg ging leer aus. Dagegen bleibt der 1. FC Magdeburg II dem SSC Weißenfels im engen Aufstiegskampf dicht auf den Fersen.

Konnte nicht mehr hinsehen: Torsten Marks, Trainer des MSC Preussen (l.). Der 49-Jährige und seine Co-Trainer Martin Liebold sowie Dennis Kagelmann konnten ihrem Team nur die fehlende Disziplin vorwerfen. Am mangelnden Einsatz lag es gegen Gardelegen nicht.

Magdeburg - Das Wochenende ist für das Verbandsliga-Trio aus Magdeburg unterschiedlich verlaufen. Lediglich der FCM II fuhr am Sonnabend mit dem 2:0 (1:0)-Sieg beim SV Dessau drei Zähler ein. Eine Niederlage gab es für die Fortuna, die beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen in der Nachspielzeit mit 0:1 (0:0) unterlag. Ganz so knapp war es beim MSC Preussen dagegen nicht. Deshalb war die Elf vom Germer-Stadion sehr enttäuscht.