MSV 90 verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller und bleibt optimistisch

Der MSV 90 hat einen wichtigen Sieg in der Verbandsliga eingefahren. Mannschaftsleiter Gerhard Piekacz und seine Kollegen nehmen den Kampf um den Klassenerhalt an.

Magdeburg - Gerhard Piekacz meinte in der Kegelhalle an der Bodestraße zwischenzeitlich: „Aktuell sieht es nicht gut aus.“ Das tat es für die Classic-Kegler des MSV 90 im jüngsten Verbandsliga-Duell auch nicht. Denn Piekacz’ Mannschaftskollegen Ulf Wunderlich und Stefan Krüger mussten sich am Sonnabend in ihren Partien gegen den SV Germania Schafstädt geschlagen geben. Mannschaftsleiter Piekacz steckte zu diesem Zeitpunkt aber nicht auf, spielte sich zwischenzeitlich warm und glaubte an die Wende.