Magdeburg - Wenn Robert Uther über die Basketballer des MSV Börde spricht, schwingt ein Hauch von Euphorie in seiner Stimme mit. Dabei ist es gar nicht so lange her, da der Trainer darüber reden musste, wie sich die Mannschaft ihrem Abschied aus dem Spielbetrieb nähert – aufgrund ihres Alters. Und wie sie zuweilen nur mit fünf oder sechs Akteuren zu ihren Partien angetreten ist. „Jetzt fahren wir zu zehnt zu einem Spiel nach Halle, das macht natürlich wesentlich mehr Spaß“, berichtet Uther.