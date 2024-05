Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Fast drei Jahrzehnte liegt es zurück, dass die Fußballer des MSV Börde letztmalig in der Landesklasse gespielt haben. In der Saison 1994/95 holten sich die Stadtfelder den Titel in der Staffel 4. Seitdem pendelten sie ausschließlich zwischen der Landes- und Verbandsliga. Historisch betrachtet hat Börde-Coach Sascha Sommer also auf jeden Fall recht, wenn er vor dem Saisonfinale sagt: „Jeder weiß, dass der MSV Börde in die Landesliga gehört und nicht in die Landesklasse.“ Doch Sommer sagt eben auch: „Wir wissen, dass wir noch Punkte brauchen, um den Klassenerhalt zu sichern und werden mit aller Macht versuchen, zu punkten.“