Magdeburg - Am Montagabend bat Sascha Sommer zum Aufgalopp – und zwar zum ersten Mal in neuer Funktion. Denn der 35-Jährige ist eben nicht mehr wie in den vergangenen Jahren der Co-Trainer, sondern ab sofort der hauptverantwortliche Übungsleiter des Fußball-Landesligisten MSV Börde. Aber: „Ich werde deswegen nicht alles auf den Kopf stellen“, sagt Sommer und ergänzt mit einem Grinsen: „Es ging also los wie in den vergangenen Jahren. Mit einem lockeren Läufchen an der Schrote und danach einem Ball in der Mitte.“