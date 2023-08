Magdeburg - AM Freitagabend sind zahlreiche Konkurrenten aus der Fußball-Landesliga Nord in die neue Saison gestartet. Nun legt das Duo aus Magdeburg nach, wenn es wieder um Punkte geht. Der SV Fortuna II erwartet den SSV Havelwinkel Warnau am Sonnabend ab 15 Uhr. Am Sonntag ist der Magdeburger SV Börde am Zug. Die Stadtfelder gastieren ab 14 Uhr beim Ummendorfer SV.

SV Fortuna II: Ein Heimspiel zum Auftakt ist immer ein guter Start. Das meint auch Max Schönijahn. „Es ist ein Vorteil“, sagt der Trainer und erinnert sich gerne an die Leistungen der Vorsaison auf eigenem Platz zurück: „In der Landesklasse haben wir gut auf Kunstrasen gespielt.“ Auf diesem blieb der Aufsteiger ungeschlagen und gewann 13 von 14 Partien. Diese Stärke soll „hoffentlich auch in der Landesliga gezeigt werden“.

Doch in der höheren Spielklasse warten natürlich auch qualitativ stärkere Gegner auf die Reservemannschaft der Fortunen. Zum Auftakt geht es direkt gegen den Tabellenzweiten Vorjahres: SSV Havelwinkel Warnau. „Wir wissen, dass sie Favorit sind und zum engsten Kreis der Staffelfavoriten zählen“, erklärt der 34-Jährige, der zu den Merkmalen des Gegners ergänzt: „Sie haben ihre Stärken im Zentrum und bei Standards.“

Dies hat Schönijahn in seiner Videoanalyse ausgemacht. Denn er schaute sich die Sequenzen der Warnauer aus der Vorsaison ganz genau an. Doch trotz der guten Vorbereitung auf das Duell versuchen die Fortunen „eigenen Ballbesitz zu haben“ und wollen sich „nicht am Gegner orientieren“, sondern ihr „eigenes Spiel durchbringen“. So, wie sie es in der Vorbereitung gemacht haben. „Wir konnten alle Inhalte durchsetzen und jedem Spieler Einsatzzeiten geben. Das ist das Wichtigste“, so Schönijahn, der im ersten Ligaspiel nur auf Jannis Borchmeyer verzichten muss.

MSV Börde: Personell gut gerüstet gehen auch die Stadtfelder in den Auftakt. Trainer Sascha Sommer, der das Amt von Marcus Mähnert übernahm, hat nach eigenen Aussagen „die Qual der Wahl“. Das vermeintliche Problem: „Man kann nur 18 Spieler zu den Punktspielen mitnehmen. Da gibt es ein, zwei Leute, die dann nicht im Kader sind. Sie kommen aber natürlich mit und unterstützen uns.“ Nämlich in Ummendorf, das im vergangenen Jahr Tabellensechster hinter dem MSV wurde. Doch die letzte Tabelle zählt nicht mehr – wie auch die Vorbereitung mittlerweile zu den Akten gelegt wurde. Aber: „Sie hat viele Erkenntnisse gebracht“, sagt Sommer, der feststellt: „Wir sind auf einem guten Weg mit dem, was wir vorhaben“.

Nämlich attraktiven Fußball zu spielen. Mit dieser Marschroute will der MSV „auf jeden Fall etwas mitnehmen“. Denn „das erste Spiel der Saison ist immer wichtig. Man sollte schon mit einem positiven Gefühl da rausgehen. Ob ein Punkt oder drei – das spielt keine Rolle. Es ist nicht nur gut für das Selbstbewusstsein, wenn man mit einer Niederlage startet“.

Dies wollen die Stadtfelder verhindern. Ausgerechnet gegen die „erfahrene Truppe“ aus Ummendorf. „Wenn dort alle mit an Bord sind, dann kann die Mannschaft in der Liga gut mithalten“, so Sommer. Mithalten, das möchte eben auch der MSV Börde. Am besten am Sonntag.