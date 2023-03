Den Re-Start in die Landesliga-Saison hatte sich der MSV Börde anders vorgestellt. Gegen Union Schönbeck musste sich die Mannschaft von der Harsdorfer Straße trotz einer starken Leistung ihres neues Keepers geschlagen geben.

Stadtfeld - An Robin Busse hat es gewiss nicht gelegen. „Ihm hatten wir es zu verdanken, dass wir überhaupt noch so lange im Spiel waren“, sprach Trainer Marcus Mähnert seinem Schlussmann ein Lob aus. Doch der Debütant zwischen den Pfosten des MSV Börde konnte die Niederlage nicht verhindern: Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte in der Landesliga Nord wurden den Stadtfeldern bei der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Union Schönebeck die Grenzen aufgezeigt.