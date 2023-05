Nach Profidebüt: Hertzfeld will mit A-Jugend des SCM ins Finale

Magdeburg - SCM-Talent Tim Hertzfeld hat derzeit sein sportliches Glück gefunden. Und dies liegt zum einen an der heißen Phase der Saison, die dem 18-Jährigen „mega Spaß“ macht. An diesem Sonntag (17 Uhr) tritt der Kreisläufer mit der A-Jugend des SC Magdeburg bei den Füchsen Berlin zum Rückspiel des Halbfinales um die deutsche Meisterschaft an und er betont: „Für diese Momente trainiert man das ganze Jahr hart.“