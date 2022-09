Neele Abraham glänzt beim klaren MFFC-Sieg

Neele Abraham (am Ball) hat nach zwei Spieltagen bereits genauso viele Tore erzielt wie in der vergangenen Saison.

Magdeburg - Drei Treffer erzielte Neele Abraham in den zwölf Partien in der vergangenen Saison der Fußball-Regionalliga Nordost. In der neuen Spielzeit brauchte die Angreiferin des Magdeburger FFC gerade einmal 85 Minuten, um diese Marke zu erreichen: Beim 5:0 (3:0)-Heimerfolg über den FC Hertha 03 Zehlendorf schnürte die 18-Jährige am vergangenen Sonntag einen Dreierpack.