Magdeburg. - Im Schwimmbad „Maximare“ wollen die Magdeburger am Sonnabend das Maximum erreichen. Bei Rote Erde Hamm sind die Wasserballer ab 19.30 Uhr in der ersten Runde im Pokal des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) gefordert. Es ist zugleich ein Testspiel, eine Generalprobe für die in zwei Wochen beginnende Saison in der 2. Liga Ost – in der die Wasserball Union (WUM) zumindest übergangsweise von einer neuen Ansprache begleitet wird. Von der Ansprache der Manuela Althoff-Händel.