Die Olvenstedter landen ihren dritten Sieg in Serie in der Oberliga – auch dank der Rückkehrer.

Olvenstedt - Sven Liesegang weiß natürlich, was er an seinen Rückkehrern hat. Sie verleihen dem Spiel des BSV 93 mehr Stabilität. Sie überzeugen mit individueller Klasse. Till Wagner zum Beispiel, er hat zuletzt gegen Eiche Biederitz „eine individuell wirklich gute Leistung gezeigt“, so Liesegang, und sich als bester Werfer der Olvenstedter gleich siebenmal in die Schützenliste eingetragen. Dennoch: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, erklärte der Coach. Am Ende entschied der BSV die Partie innerhalb von neun Minuten nach dem Wechsel für sich.