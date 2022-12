Norbert Tietz lebt für den Fußball und Aufbau-Empor Ost Magdeburg

Norbert Tietz feierte in diesem Jahr „Goldene Hochzeit“ – mit Aufbau-Empor Ost. Bereits seit 1972 engagiert er sich in verschiedenen Funktionen im Verein. Ob als Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Abteilungsleiter, stellvertretender Vereinsvorsitzender oder Vereinswirt: Der Name „Tietzer“ ist jedem Magdeburger Fußballer ein Begriff.

Magdeburg - Auch in der Woche vor Weihnachten hatte Norbert Tietz noch alle Hände voll zu tun. In seiner „Abseitsfalle“ am Gübser Weg herrschte reger Betrieb: die Mannschaftsfeier der Fußball-Herren des SV Aufbau-Empor Ost, ein Doppelkopf-Turnier, das traditionelle Grünkohlessen. An den Feiertagen aber kann „Tietzer“, wie er in der Magdeburger Fußball-Welt bekannt ist, auch mal abschalten – und auf ein besonderes Jahr zurückblicken.