Ole-Nils Bergner hat allen Grund zur Freude: Zum einen führen der Kapitän und der VfB Ottersleben die Landesliga- Tabelle an. Zum anderen erntet der Taktgeber ein dickes Lob von seinem Trainer Oliver Malchau, der froh darüber ist, einen Spieler solchen Formats in seinen Reihen zu haben.

Ist mit dem VfB Ottersleben in der Fußball-Landesliga Nord als Tabellenführer auf einem guten Weg: Ole-Nils Bergner (l.), hier gegen Robert Döbberthin von der SG Güsen/Parey.

Ottersleben - Ole-Nils Bergner ist gerade einmal 21 Jahre alt. Doch trotz seines jungen Alters nimmt der Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle beim VfB Ottersleben ein. Der Tabellenführer der Fußball-Landesliga Nord will „der Chef auf dem Platz sein“, fordert Trainer Oliver Malchau, der glücklich darüber ist, dass Bergner mit seiner Spielweise im defensiven Mittelfeld bei seinem Team „das Tempo vorgibt. Dafür brauchen wir solche Spielertypen. Es ist eine seiner Stärken, dass er die technischen Fähigkeiten hat, die Ruhe am Ball zu haben. Für diese Position ist er prädestiniert, um die Außenspieler in Szene zu setzen“.