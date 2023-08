Trainer Stefan Otremba hofft am Samstag beim VfB Ottersleben II auf weniger Fehler. Und vor allem auf ein flüssiges Auswärtsspiel in Wolmirsleben in der Landesklasse 4.

Ottersleben - Stefan Otremba hat sich mit seinem Assistenten Benedikt Plehn sich am vorigen Freitag auf den Weg gemacht, um sich bereits über den zweiten Gegner in der neuen Serie zu erkundigen. Der Trainer des VfB Ottersleben II ist allerdings nicht nur zum Saisonauftakt nach Altenweddingen gefahren, um sich Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun, das seine Elf heute um 15 Uhr empfängt, zu analysieren, sondern das Neuland Landesklasse 4 im Allgemeinen zu inspizieren. Nach 60 Minuten, berichtete der 45-jährige Otremba, „hatten wir gesehen, dass wir nichts wissen von der Klasse. Auch nicht, wo in dieser Liga Messlatte liegt.“ Sie fuhren also zurück, mit dem Fokus auf das System und die Philosophie ihres eigenen Spiels.

Und an diesem hält Otremba auch heute fest, die Idee vom Fußball, die in dieser Staffel gemeinhin umgesetzt wird, passt überhaupt nicht ins Konzept des „Ausbilders“. Aber diese Idee und ihre Nebenwirkungen bescherten seiner Mannschaft beim eigenen Auftakt am vergangenen Sonnabend auf heimischem Kunstrasen eine 1:3-Niederlage gegen Stahl Aken. „Aken hat 40 Meter vor dem Tor verteidigt und dann mit langen Bällen agiert“, sagte Otremba. Und der VfB hat Aken dabei in die Karten gespielt. „Uns sind zu viele technische Fehler unterlaufen. Wir hatten Fehlpässe in einer hohen zweistelligen Zahl.“ Dabei ist sich der Coach sicher: „Mit unseren Fähigkeiten hätten wir gewinnen müssen.“

Das funktioniert nur nicht, wenn die Bälle in die Füße des Gegners gepasst werden, wenn man ihm also die Möglichkeit gibt, mit einem langen Pass, mit Hilfe des lieben Fußballgottes und idealerweise mit einem guten Stürmer den direkten Gegenstoß zu laufen. Genau das soll künftig verhindert werden. „Ich störe mich an solch einer Taktik, ich bin ein Freund davon, den Ball mit kurzen Pässen laufen zu lassen. Und unsere Gegner sollen sich künftig unserem Spiel anpassen und nicht umgekehrt“, betonte Otremba. Anders: Der VfB möchte selbst die Messlatte in der Liga legen. Nichts anderes lässt er seinen A-Junioren angedeihen, Jungs, die er seit vier Jahren und auch weiterhin in Ottersleben trainiert. Jungs, die der Verbandsliga-Reserve in der Vorsaison zum Klassenerhalt noch in der Staffel 2 verholfen haben. Auch deshalb funktioniert das aktuelle Team, das zum Abschlusstraining vor der Aken-Partie mit 21 Spielern auf dem Rasen stand. Und in deren Augen Otremba wiederum gesehen hat, „wie sie gebrannt habe, die Motivation ist groß“.

Die Niederlage gegen Aken sollte letztlich niemand überbewerten. Der VfB hat viel Aufwand betrieben bei Höchsttemperaturen. „Aken hat dagegen wettergerecht gespielt“, meinte der Trainer. Heute werden leichte Bewölkung und 23 Grad in Wolmirsleben erwartet. Angenehme Bedingungen als für ein aufwendiges Spiel, wie es Ottersleben II zelebriert. Danach wissen Otremba und seine Mannschaft mehr.