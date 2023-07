Für die erste Saison nach dem Aufstieg in die Verbandsliga will der VfB Ottersleben natürlich gewappnet sein. Entsprechend fordert das Trainerteam die Mannschaft auch in Abwesenheit von Oliver Malchau.

Magdeburg - Ottersleben-Trainer Oliver Malchau befindet sich derzeit rund 9000 Kilometer Luftlinie entfernt von Magdeburg. „Ich nehme mir zweieinhalb Wochen zum Durchschnaufen“, schilderte er nach dem 3:3 im Testspiel gegen Landesligist SV Irxleben am Dienstag dieser Woche. Es war sein vorerst letzter Tag in der Elbestadt. Nun genießt er mit seiner Freundin den Urlaub in Vietnam. Der 38-Jährige wird also in den nächsten zwei Wochen der Vorbereitung des Verbandsliga-Aufsteigers fehlen. Dabei wird in dieser Phase des Jahres ja der Grundstein gelegt für die kommende Saison.

Betrübt blickt der Coach allerdings nicht auf sein Fehlen. Schließlich hat er vorher den „Trainingsplan weitergegeben“ an das Trainerteam. Und vor allem vertraut Malchau seinen Mitstreitern, positiv erinnert er sich an Erfahrungen in dieser Hinsicht: „Die haben das auch schon in der Vergangenheit mal zwei Wochen für mich übernommen.“ Dass dies notwendig ist, liegt an dem Job des VfB-Trainers. Er arbeitet als Lehrer und muss somit „berufsbedingt warten, bis ich verreisen kann“ – also alljährlich bis zu den Sommerferien.

Den Trainingsstart legte Malchau tatsächlich auch mit Blick auf seinen Urlaub im südostasiatischen Land fest: „Mir war es wichtig, dass ich die Mannschaft vorher noch sehe und wir dann schon im Trainingsrhythmus sind.“ Aus diesem Grund traf sich die Elf bereits am 3. Juli zum Auftakt. Dreimal pro Woche trainiert das Team aktuell. Und laut dem Ottersleben-Trainer geht es natürlich erst einmal darum, „sich Fitness zu holen“. Entsprechend sagte er mit einem Lächeln: „Wir haben jetzt schon ein paar Kilometer in den Beinen.“ Kondition und Spritzigkeit hält der Trainer eine Spielklasse höher nochmal für wichtiger. So geht er davon aus, „dass es in der Liga schneller wird“. Und „deshalb müssen wir daran feilen“.

Vorsaison sorgt für Optimismus

Gleichwohl ist Malchau zuversichtlich, in diesem Bereich mithalten zu können. Denn: „In der vergangenen Saison war das eine Stärke von uns, dass wir vielleicht ein bisschen schneller waren als die Gegenspieler.“ Überhaupt freut sich der Coach, auf einem stabilen Fundament aufbauen zu können. Die starke Aufstiegssaison mit lediglich drei Niederlagen in 22 Ligabegegnungen dient nun als Mutmacher.

An diese möchte der VfB jetzt anknüpfen. Besonders überzeugend fand Malchau sein Team im Vorjahr in den Bereichen „Ballsicherheit“ und „Spielaufbau“. Zudem strotzte die Magdeburger Mannschaft vor Torgefahr: Sie kreierte Chance um Chance und erzielte mit 59 Toren die meisten Treffer aller Teams in der Landesliga Nord. Jedoch erwartet der Coach auch im Offensivbereich eine Verbesserung: „Wir müssen uns im Abschluss verbessern. Denn in der Verbandsliga muss man mit weniger Chancen zurechtkommen als in der Landesliga.“

Der Kader ist beisammen

Indes kassierte der Aufsteiger in der Vorsaison auch die wenigsten Gegentore in der Liga (23). Malchau glaubt, „dass wir defensiv jetzt mehr gefordert werden“. Insofern legt er in der Vorbereitung einen Fokus auf die Arbeit gegen den Ball. Unter anderem geht es darum, sich bei der „Zweikampfhärte zu steigern“. An den anvisierten Inhalten kann das Trainerteam aktuell mit dem fast kompletten Kader arbeiten. Weitere Neuzugänge nach Lukas Schmidl, Philip Witte und Phillip Ernesto Otremba will der VfB nicht holen, und von Verletzungen wird die Mannschaft kaum geplagt.

Stürmer Daniel Koch fehlte schon in der Rückrunde (Achillessehne) und dürfte in „vier oder fünf Wochen wieder ins Training einsteigen“, so Malchau. Als bitter erweist sich die Lage um den zentralen Mittelfeldspieler Anton Fink. Der offensivstarke Akteur ragte in der Aufstiegssaison heraus und fehlt nun wohl circa sechs Wochen (Knie). Derweil möchte Ottersleben in dieser Serie wie gewohnt Talente aus dem Nachwuchs heranführen. Darauf freut sich Malchau bereits jetzt. Und überhaupt ist er topmotiviert, dem Team nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub den Feinschliff in der Vorbereitung zu verpassen.