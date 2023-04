Mit einem 2:0-Erfolg im kampfbetonten Stadtderby beim MSV Börde feierte der VfB Ottersleben zum ersten Mal in dieser Saison einen dritten Sieg in Folge. Eine Verletzung erwies sich jedoch als Wehrmutstropfen.

Ottersleben siegt: So lief das Derby gegen Börde

Magdeburg - Für diesen einen Sprint hatte Damian Leuschner noch Kraft. Mit Tempo führte der Angreifer den Ball über den linken Flügel, seine flache Hereingabe bekam Torhüter Robert Leonhardt nicht zu greifen, der mitgelaufene Noah Simon Lolies bedankte sich und vollstreckte unter die Latte. In diesem Moment kannte die Freude auf Seite des VfB Ottersleben kein Halten mehr, machte der Tabellenführer der Fußball-Landesliga Nord in jener Szene in der fünften Minute der Nachspielzeit doch den 2:0 (1:0)-Auswärtssieg im Stadtderby beim MSV Börde perfekt.