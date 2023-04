Alles ist angerichtet: Der VfB Ottersleben kann an diesem Sonnabend mit einem Sieg den Aufstieg in die Verbandsliga schaffen.

Ottersleben - Noch ist der Aufstieg des VfB Ottersleben in die Verbandsliga nicht eingetütet. Doch an diesem Sonnabend ab 13 Uhr gegen das vierte Team des TTC Börde kann der VfB den finalen Schritt zum Aufstieg gehen. Dafür braucht es in der Partie des 17. und vorletzten Landesliga-Spiels einen Sieg. Für Kapitän Kevin Zocher ist der Aufstieg jedoch nur noch Formsache: „Wir schaffen das, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher.“ Und, weil der Spielführer davon so überzeugt ist, betont er: „Für unseren Verein wird das ein großer Moment. Die Vorfreude ist riesig.“ Gleichwohl machen seine Mitspieler auf ihn einen fokussierten und nicht übermütigen Eindruck.