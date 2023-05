Während sich der VfB Ottersleben an diesem Wochenende weiter dem Aufstieg nähern möchte, will der MSV Börde seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

Magdeburg - Im Meisterkampf muss der VfB Ottersleben an diesem Landesliga-Wochenende nachziehen. Denn VfB-Verfolger Havelwinkel Warnau legte am Freitagabend mit einem 4:0-Sieg in Salzwedel vor. Und so hat der Tabellenzweite derzeit nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Elf vom Schwarzen Weg. Entsprechend gewillt ist der Primus an diesem Sonnabend in seinem viertletzten Saisonspiel beim TSV Niederndodeleben (15 Uhr), den alten Vorsprung wiederherzustellen.