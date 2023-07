Magdeburg - Bennet Lehmann liebt es, mit seinen Freunden unterwegs zu sein. In der warmen Jahreszeit verweilt der 18-Jährige häufig draußen mit ihnen. Zum Beispiel trifft sich der Magdeburger gerne und „sehr oft zum Basketballspielen“. Als „unseren Hotspot“ nennt der Teenager dabei einen Basketball-Platz in Stadtfeld, in dessen Nähe er auch wohnt. Noch lieber spielt Lehmann allerdings Fußball. Und, das was er derzeit bei seinem Verein VfB Ottersleben erlebt, freut ihn sehr.

Das Trainerteam um Chefcoach Oliver Malchau führt den Offensivakteur an die ersten Herren heran. „Neu ist es für mich aber nicht mehr, bei der Mannschaft dabei zu sein“, ordnet der 1,70 Meter große Akteur ein. Denn Lehmann, der im August eine Ausbildung als Kaufmann beginnt, schnupperte bereits in der Vorsaison rein. In jener Anfangszeit verspürte er eine „gewisse Unsicherheit“, denn „ich hatte schon sehr viel Respekt vor der Ersten, weil man hier eine ganz andere Leistung bringen muss“.

Sein Debüt für das Team gab Lehmann am 17. September beim 2:0-Derbysieg gegen den MSV Börde in der Landesliga. Es blieb der bisher einzige Einsatz. Zudem trainierte er schon im Vorjahr oft mit. Daneben sammelte der Offensivspieler bei der A-Jugend (21 Ligaeinsätze) und der Landesklasse-Reserve (acht Begegnungen) Spielpraxis.

Nun möchte er den Durchbruch beim Verbandsliga-Aufsteiger schaffen – und der Youngster ist optimistisch. Denn „ich bin beim Team angekommen“. Und Lehmann, der sich als Zehner und Außenstürmer sieht, betont: „Ich glaube, dass das Trainerteam bereit ist, mir eine gewisse Verantwortung in die Hand zu legen. Und dafür bin ich auch bereit.“

Ich finde dieses Konzept richtig gut. Es gibt nicht viele Vereine, die das so machen. Bennet Lehmann über die Nachwuchsarbeit des VfB

Zu seinen Stärken zählen technische Finesse, Schnelligkeit und, „dass ich in engen Situationen Lösungen finden kann – ich weiß manchmal selbst nicht, wie ich das mache“, schildert er mit einem Lachen. Neun Tore und elf Assists gelangen ihm in der Vorsaison für die A-Jugend.

Nun möchte Lehmann daran arbeiten, „dass ich mich weiter verbessere“. Und „Locke“, wie er wertschätzend genannt wird, hat in dieser Hinsicht konkrete Vorstellungen: „Ich möchte mit meinem schwachen Fuß zulegen und von der Körperstatur kräftiger werden.“ Der Spitzname entstand in seiner Zeit beim SV Arminia. Sein Jugendtrainer, „mit dem ich mich super verstanden habe“, schuf diesen: „Sein Lieblingsfilm war ,Locke der Boss’ und deshalb hat er mich Locke genannt.“

2020 wechselte „Locke“ von der B-Jugend der Arminia zu der des VfB. Denn er sah die Möglichkeit, „bei Ottersleben viel zu erreichen“. Damit spielt Lehmann auf die starke Jugendarbeit des Vereins an. Der Schritt zu den Schwarz-Weißen fiel ihm leicht, „weil ich ganz viele Jungs hier kannte“. Nun mit zahlreichen von diesen bei den Herren gegen den Ball zu treten, findet er „sehr schön“. Natürlich half es ihm bei der Integration im Team, „dass ich mich nicht komplett neu zurechtfinden musste“.

Teil einer Mannschaft vieler „junger Wilder“ zu sein, die sich nun der Verbandsliga beweisen möchten, gefällt ihm. 21,77 Jahre beträgt der Altersschnitt. Dies belegt, wie sehr die Idee der Nachwuchsförderung am Schwarzen Weg mit Leben gefüllt wird. „Ich finde dieses Konzept richtig gut“, schwärmt Lehmann und ergänzt: „Es gibt nicht viele Vereine, die das so machen.“ Und vielleicht wird er ja nun der nächste VfB-Youngster, der den Weg zu einer festen Größe bei den Herren meistert.