Rudern Ottoachter fährt als Dritter zum Saisonfinale auf dem Maschsee
In Hannover möchte das Boot des RC Alt-Werder mindestens den Bronzerang verteidigen. Mit einem Auge schielen die Magdeburger sogar noch nach oben.
18.09.2025, 14:45
Magdeburg - Mit dieser Ausgangsposition hätten die Ruderer des RC Alt-Werder vor dem Start in die zweite Bundesliga-Rennzeit wohl kaum gerechnet. Als Tabellendritter tritt der Ottoachter am Sonnabend beim Saisonfinale auf dem Maschsee in Hannover an. „Wenn wir am Ende mit einer Medaille in der Gesamtwertung herausgehen, haben wir deutlich mehr erreicht, als wir uns für das Jahr vorgenommen hatten“, betont Teamkapitän Karl Zander.