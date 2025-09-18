In Hannover möchte das Boot des RC Alt-Werder mindestens den Bronzerang verteidigen. Mit einem Auge schielen die Magdeburger sogar noch nach oben.

Auch in Hannover wollen die Elbestädter einen der vorderen Plätze belegen.

Magdeburg - Mit dieser Ausgangsposition hätten die Ruderer des RC Alt-Werder vor dem Start in die zweite Bundesliga-Rennzeit wohl kaum gerechnet. Als Tabellendritter tritt der Ottoachter am Sonnabend beim Saisonfinale auf dem Maschsee in Hannover an. „Wenn wir am Ende mit einer Medaille in der Gesamtwertung herausgehen, haben wir deutlich mehr erreicht, als wir uns für das Jahr vorgenommen hatten“, betont Teamkapitän Karl Zander.