Pape-Cup in Magdeburg: Die Helden im Hintergrund

Circa 50 freiwillige Helfer werden am Wochenende wieder im Einsatz sein, um das Matthias-Pape-Gedächtnisturnier auf die Beine zu stellen. Ohne die Ehrenamtlichen wäre das Turnier nicht möglich.

Magdeburg - Auf der Homepage des Matthias-Pape-Gedächtnisturniers war Wolfgang Schulz in dieser Woche häufiger zugegen. Immer wieder checkte er den Countdown, der die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zum Start des renommierten U-15-Hallenturniers herunterzählt. Schulz selbst steht am Wochenende zwar nicht in der Getec-Arena auf dem Parkett und auch niemand aus seinem Verwandtenkreis, dennoch kann es der 66-Jährige kaum erwarten: „Es kribbelt schon richtig“, sagt er.