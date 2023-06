Die überragenden Lena Wölke und Paul Berghoff vom SC Magdeburg haben bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Essen mit Gold geglänzt und das Ticket zur U-23-WM in Bulgarien gelöst.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Essen/Magdeburg - Paul Berghoff war nicht zu fassen. Nicht auf dem ersten Teil der Strecke, nicht auf dem letzten Teil. „Ich war schon nach 200 Metern an der Spitze und hatte das Feld immer gut im Griff“, berichtete der 21-jährige Ruderer vom SC Magdeburg. Bei den deutschen Meisterschaften in Essen fuhr der Schützling von Trainer Paul Zander im Einer in einer Dominanz zum Titel, die nur eine Schlussfolgerung zuließ: Berghoff fährt dieses Boot nun bei einer Weltmeisterschaft – und zwar bei der U-23-WM vom 19. bis 23. Juli in Plovdiv.