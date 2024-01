Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Schenkt ihr Nudeln – und sie ist happy. An jedem Geburtstag kommen die Freunde vorbei, bringen tütenweise Pasta mit. Nur Motivnudeln müssen es bitteschön sein. Muscheln, Schnecken, was es nicht alles gibt. In ihrem Küchenregal, so muss man es sich vorstellen, hat Pauline Meyer gläserweise Nudeln gehortet, die in einem ihrer Rituale vor einem Spiel eine Hauptrolle einnehmen. „Vor den Heimspielen esse ich immer Nudeln mit Pesto“, erklärt die Volleyballerin des USC. Das wird an diesem Sonnabend zur Partie in der Regionalliga Nordost gegen TSV Wedding (15 Uhr, Campushalle) nicht anders sein.