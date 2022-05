Poor Pigs gehen bewusst einen Schritt zurück

Nach drei Jahren als Mitglied der Verbandsliga Berlin/Brandenburg haben sich die Magdeburg Poor Pigs für einen bewussten Schritt zurück entschieden: In der neuen Saison starten sie wieder in der Mitteldeutschen Liga.

Magdeburg - Im Frühjahr 2019, zum 25-jährigen Vereinsjubiläum, traten die Baseballer der Poor Pigs ein kleines Abenteuer an: Sie entschieden sich für einen „Wechsel“ aus der Mitteldeutschen Liga (MDLB) in die Verbandsliga Berlin/Brandenburg, wollten es in dieser mit der stärkeren Konkurrenz aufnehmen. Nach drei Jahren ist jenes Abenteuer beendet: Wenn am Sonntag in Leipzig der erste Pitch der neuen Saison geworfen wird, sind die Poor Pigs wieder zurück in der Mitteldeutschen Liga – und backen kleine Brötchen.