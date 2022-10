Post SV gegen FSV 1895: Frust und Freude im Stadtderby

Magdeburg - Im allgemeinen Frust über den verpassten Sieg hatte Post-Trainer Daniel Röwer vermutlich die einzig richtige Entscheidung getroffen: Er sammelte seine Handballer nach der Schlusssirene zusammen, schickte sie in die Kabine – um ihnen eine Standpauke zu halten. Währenddessen diktierte Alexander Beckmann noch auf der Platte lächelnd und schweißdurchtränkt ein schönes Resümee zum 27:27 (13:13) seines Fermersleber SV 1895 in der Verbandsliga beim Post SV in die Block: „Wenn man den Amateurhandball liebt, war alles dabei, was man auch sehen will.“ In dieser Partie haben 120 Zuschauer in der Halle am Lorenzweg wirklich alles gesehen. Bis auf eine Rote Karte.