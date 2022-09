Preussen und Fortuna wollen in der Fußball-Verbandsliga wieder siegen

Enge Spiele stehen den Magdeburger Teams in der Fußball-Verbandsliga bevor. Der MSC Preussen empfängt den sieglosen FSV Barleben. Der SV Fortuna – beim Haldensleber SC - und der 1. FC Magdeburg II – beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen – sind beim Tabellennachbar zu Gast.

Magdeburg - Seit drei Spielen ist der MSC Preussen in der Fußball-Verbandsliga ungeschlagen. Doch dabei sprang auch nur ein Sieg heraus. Das möchte die Mannschaft von Trainer Torsten Marks heute (13 Uhr) im Heimspiel gegen den noch sieglosen FSV Barleben ändern. Auch der SV Fortuna will wieder jubeln. Die Elf von Coach Dirk Hannemann ist morgen (14 Uhr) in Haldensleben zu Gast. Der 1. FC Magdeburg II ist heute (15 Uhr) bei Bitterfeld-Wolfen gefordert.