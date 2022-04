Rentsch schwimmt zwei deutsche Rekorde

Für die Para-Schwimmer VSB 1980 Magdeburg verliefen die Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin erfolgreich. Sie schwammen zu Rekorden und Medaillen.

Magdeburg - Finja Oelmann war drei Tage lang auf der Welle des Erfolges geritten bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin, bis ihr dieses Unglück wiederfuhr: Beim Einschwimmen am vergangenen Sonntag in der Halle im Europa-Sportpark ist sie mit einem blinden Athleten aus Kolumbien zusammengestoßen. „Das bleibt beim Para-Schwimmen leider nicht aus“, berichtete ihr Trainer Florian Giese vom VSB 1980 Magdeburg. Die Diagnose: Verdacht auf Gehirnerschütterung. Der Wettkampf war für die kleinwüchsige Athletin beendet.