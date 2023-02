Magdeburg - Womöglich lief das erste Viertel in diesem Spiel zu einfach für den USC. Zum Dreier von Außen angesetzt, den Ball im Korb versenkt. Regelmäßig. Quasi ohne Fehlversuch. So haben die Magdeburger bei Empor Berlin 27 Punkte gesammelt in der ersten Halbzeit und sich danach gefragt: „Warum soll es nicht so weitergehen?“ Jedenfalls hat sich Trainer Robert Wendt so erklärt, warum es eben nicht weiterging wie in den ersten 20 Minuten. In der Endkonsequenz musste sich der USC auch deshalb – aber nicht nur – erstmals in der Rückrunde der 2. Regionalliga Ost geschlagen geben. Undankbar und unnötig mit 73:76 (37:44). „Gerade nach drei Siegen in Serie tut mir die Niederlage umso mehr weh“, erklärte Coach Wendt. „Wir waren alle sehr enttäuscht.“