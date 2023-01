Rolling Baskets: Der erste Kampf um Punkte

Haben sich der Herausforderung in der Landesliga angenommen (v. l.): Trainer Stephan Müller, Karen Boden, Hartmut Wesarg, Antje Bläßing, Emil Boden, Britta Armbrecht, Ronny Deumeland und Andrej Karenik. Britta Armbrecht trainiert in Magdeburg und spielt in Braunschweig. Es fehlen: Felix Lisch, Patrick Hotopf, Hendrik Walter und Stefan Klopfer.

Magdeburg - In Vilnius lassen sie ihn nach wie vor hochleben. Am 11. November jedes Jahres. An diesem Tag hat Andrej Karenik nämlich Geburtstag. Und an diesem Tag sendet sein ehemaliger Verein namens Vilnius „Atrama“ dem Nationalspieler Litauens die besten Wünsche übers soziale Internetnetzwerk „Facebook“. Obwohl er für den Verein gar nicht mehr spielt und wirft.