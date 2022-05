Ronny Kryk räumt seinen Platz bei der Reserve des MSV Börde

Beim MSV Börde II hat es in der Winterpause einen Wechsel an der Seitenlinie gegeben: Ronny Kryk zeigt sich nicht mehr für die Geschicke der Landesklasse-Elf verantwortlich.

Magdeburg - Allmählich steigen auch die Landesklasse-Fußballer des MSV Börde II wieder in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ein. In dieser Woche hatte Ronny Kryk seine Mannschaft zur ersten Einheit des Jahres gebeten – anwesend sein konnte er dabei allerdings nicht, weil sich der Selbstständige in Isolation befindet. Auch künftig wird Kryk seltener in der Harsdorfer Straße anzutreffen sein. Denn am Dienstagabend informierte der 43-Jährige das Team über seinen Rücktritt. „In den vergangenen Monaten fehlte immer mehr die Zeit, um dem Sport in angemessener Form nachzugehen“, begründet Kryk diesen Schritt und ergänzt: „Die vergangenen zwei Jahre waren beruflich und familiär sehr bewegt.“