Rot, Rot, Not: Warum 35 Tore dem BSV 93 nicht zum Punktgewinn reichen

Musste in Wernigerode vorzeitig zum Duschen: John Bade (am Ball).

Magdeburg. - Mit Niederlagen sind die Magdeburger Handballer von ihren Auswärtsspielen in der Sachsen-Anhalt-Liga zurückgekehrt. Während sich der HSV beim Tabellenzweiten in Calbe geschlagen geben musste, unterlag der BSV 93 im Duell der Aufsteiger in Wernigerode.