Die Sudenburger sind in der Realität der Landesklasse angekommen. Vor dem richtungsweisenden Heimspiel gegen Eintracht Gommern mahnt Trainer Patrick Reich zu mehr Einsatz, Wille und Mentalität.

Rote Sterne im Abwärtstrend: Von der Euphorie in den Abstiegskampf

Sudenburgs Keeper Felix Jentsch und Philipp Schimmelpfennig versuchten auch gegen Benny Beyer (im Schuss) zu retten, was zu retten geht. Trotzdem kassierten die Sudenburger bei Börde eine deutliche Niederlage.

Sudenburg - Die Euphorie des Aufstiegs ist in der Dodendorfer Straße längst verflogen. „Die letzten Wochen waren eine harte Landung in der Realität der Landeskasse“, sagt Patrick Reich. Nur eines der vergangenen sieben Ligaspiele hat der Coach mit den Fußballern von Roter Stern Sudenburg gewinnen können. Weshalb der Aufsteiger im Abstiegskampf angekommen ist. Weshalb das Heimspiel am Sonnabend umso wichtiger wird.