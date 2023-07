Die Mannschaft von Roter Stern Sudenburg wird vor der Serie in der Stadtoberliga als Favorit gehandelt. Und das Team nimmt diese Rolle an.

Magdeburg - Roter Stern Sudenburg verfolgt in der neuen Stadtoberliga-Saison ein klares Vorhaben. Trainer Patrick Reich spricht dieses ohne Umschweife an: „Es ist unser Ziel, um Platz eins zu spielen.“ In der vergangenen Serie belegte das Team hinter dem SV Seilerwiesen den zweiten Rang. Reich meint: „Wenn man Zweiter geworden ist, und man will sich verbessern, ist es logisch, dass man den ersten Platz angreifen will.“ Mit der Volksstimme hat der 36-jährige Coach nun unter anderem über dieses Bestreben gesprochen.