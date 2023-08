Roter Stern Sudenburg und der FC Zukunft/MSV 90 starten als Favoriten in die neue Saison in der Stadtoberliga.

Magdeburg - Wenn die vergangenen Spielzeit in der Fußball-Stadtoberliga eines nicht zu bieten hatte, dann war es Spannung an der Tabellenspitze. Mit 63 von möglichen 66 Zählern war der schon als großer Favorit gestartete SV Seilerwiesen zu Stadtmeisterschaft und Landesklasse-Aufstieg marschiert. Mit ansatzweise so klaren Verhältnissen ist in der neuen Saison, die heute Abend um 19 Uhr vom FC Zukunft/MSV 90 Preussen und Aufsteiger SV Seilerwiesen II in der Bodestraße eröffnet wird, nicht zu rechnen.