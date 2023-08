Dominique Schaak denkt in kleinen Etappen. Er will sich Schritt für Schritt steigern. So auch am Lausitzring, wo er an diesem Wochenende wieder auf der Strecke ist.

Magdeburg - Dominique Schaak hat wie immer viel um die Ohren. Doch trotz des Terminstresses vergisst der 32-Jährige während der kurzen Rennpausen eines nicht: die Familie natürlich. „Ich hatte ein paar Tage mit meiner 16 Monate alten Tochter Mia und habe mit ihr Zeit verbracht. Da kannst du abschalten, das gibt Energie“, meint der Rennfahrer des Team Eastside Motorsports, der betont: „Das sind einfach die kleinen besonderen Momente, wenn man sie zum Kindergarten bringt oder von dort abholt.“

Abholen will er sich im Mercedes AMG auch weitere Punkte für die Gesamtwertung am Lausitzring. Dort geht es für Dominique Schaak an diesem Wochenende weiter in der ADAC GT 4 Germany. Auf die Strecke in Klettwitz fährt Schaak zum einen gerne. „Es ist eine schöne Anlage. Auf der Strecke hatte ich immer ein gutes Gefühl.“ Und zum anderen: „In der Vergangenheit hatte ich dort Erfolg und gute Ergebnisse.“

„Ich bin ein Fahrer, der die Hitze mag“

2015 ist er in der ADAC Procar Serie zweimal Zweiter geworden, schaffte es 2019 in der Endurance Series auf den dritten Platz. So weit vorne sieht sich Schaak mit seinem Cockpit-Partner Philipp Gogollok an diesem Wochenende zwar nicht. Was aber nicht heißt, dass der Familienvater keine Ziele hat. Er will „Schritt für Schritt ein bisschen mehr“. Die Ansprüche werden also größer beim gebürtigen Hallenser, der mit Gogollok 23. der Gesamtwertung ist und am Lausitzring die Plätze „12, 13 als nächsten Schritt“ sieht.

Daran, dass dies klappen könnte, glaubt Schaak jedenfalls aus mehreren Gründen. Zum einen stimmt ihn der Blick auf das Wetterradar optimistisch. Denn am Lausitzring „könnte es zur Hitzeschlacht werden und somit ein komplettes Gegenteil zum Nürburgring“. Dort war Dominique Schaak noch im Regen in die Punkte gefahren. Diesmal erwarten ihn eher deutlich wärmere Bedingungen. Offenbar kein Problem für Schaak. „Ich bin ein Fahrer, der die Hitze mag. Mir macht das auch im Cockpit nichts aus“, meint er.

Schaak sagt Nascar zu

Zudem sagt ihm die Strecke zu. „Wir sind in den Kurven sehr gut. Der erste und zweite Sektor liegt uns mehr, der dritte ist eher mit vielen Geraden. Da muss man gucken, dass man sich wehrt. Das wird die Aufgabe sein.“ Erfüllt Schaak diese, kann er möglicherweise auf die vergangenen beiden Rennen aufbauen. Schließlich fuhr er zuvor in Zandvoort als auch am Nürburgring in die Punkte.

„Ich glaube, dass wir das schaffen können“, so Schaak, der zuletzt auch in der Motorsport Arena Oschersleben in den Vorbereitungen auf die Nascar Whelen Euro Series (22. bis 24. September) einiges getestet hat. „Das hat mega Spaß gemacht und ich werde zu 90 Prozent an dem Rennen teilnehmen“, erklärt der Rennfahrer, der sich zunächst auf das Geschehen am Lausitzring konzentriert.

Dort startet er am Freitag mit den beiden freien Trainings. Am Sonnabend fährt er das erste Qualifying, „das zeigt, wo man am Wochenende steht“. Anschließend folgt das erste Rennen. Einen Tag darauf stehen das zweite Qualifying sowie das zweite Rennen an. Für all das ist Schaak bereit und nimmt „positive Vibes zur Strecke mit“. Zu der Strecke, die ihm schon in der Vergangenheit lag – und nun wieder liegen soll.