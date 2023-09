Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Sein Einsatz in der Nascar Euro Series ist zugleich eine Therapie für den Kopf. Dominique Schaak steigt an diesem Wochenende erstmals seit seinem Unfall auf dem Lausitzring in der ADAC GT Germany wieder in einen Boliden. „Ich werde sehen, ob ich im Kopf schon wieder klar bin“, sagte er. Vor zwei Wochen hatte er sich Stauchungen und Schürfungen beim Einschlag in die Leitplanke auf der Rennstrecke in Brandenburg zugezogen. Nun rauscht er auf seiner Heimstrecke in der Motorsport-Arena in Oschersleben auch um die Rückkehr in die Normalität. „Ich fühle mich noch nicht topfit“, sagt der Magdeburger Rennfahrer in dieser Woche.