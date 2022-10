Scharfe Kritik von USC-Trainer Marko Schulz: „Eine Katastrophe“

Den Volleyballern des USC Magdeburg mangelte es in Spandau an allem an der Einstellung. Neben der Niederlage kassierten sie noch ein scharfe Kritik ihres Trainers.

Berlin/Magdeburg - Man musste nicht Mäuschen spielen, um aktuelle Informationen aus der Kabine der USC-Volleyballer zu erhaschen. Wer am vergangenen Samstagabend der Tür zur Umkleide auch nur nähergekommen war, durfte in aller Ausführlichkeit das Fazit von Trainer Marko Schulz sehr laut und sehr deutlich vernehmen. So laut und so deutlich sogar, dass selbst die Routiniers in der Mannschaft große Ohren bekamen. Schulz hat womöglich schon dort in einem Satz zusammengefasst, wie er das Drittliga-Spiel seines Teams beim TSV Spandau gesehen hat: „Es war eine Katastrophe“, erklärte er gestern gegenüber der Volksstimme. Der USC verlor mit 1:3 (-19, -22, 20, -25).