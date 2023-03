Moritz Morstein hat gelernt, mentale Hürden zu überwinden. Der 20-Jährige vom SC Magdeburg will in diesem Jahr den Speer zur U-23-EM in Finnland werfen.

Magdeburg - Bloß gut, dass sich Moritz Morstein nicht für den Hürdenlauf entschieden hat. Wie hätte er diesen Sport nur bis zur Rente überstehen sollen. Zwei Tage vor seinem ersten Freiluftwettkampf in dieser Saison, der deutschen Winterwurf-Meisterschaft am vergangenen Wochenende in Halle, hat sich der 20-Jährige nämlich im Lauf über das hohe Hindernis probiert und ist dann fürchterlich gestürzt. Sprunggelenk, linkes Bein, grün und blau. „In Anbetracht der Tatsache, dass ich zwei Tage vor dem Wettkampf eine Stunde mit der Verletzung im Krankenhaus saß und dass dann der Olympia-Stützpunkt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um mich fit zu machen für Halle, war ich letztlich mit meiner Leistung zufrieden“, sagte Morstein, im Leistungssportleben ein Speerwerfer im Trikot des SC Magdeburg. Und seit dieser Saison in der U 23 am Start.