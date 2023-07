Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Hinter Josefine Landt liegen nicht nur körperlich, sondern auch mental anstrengende Wochen. Die Kajakfahrerin vom SCM musste sich nach der nationalen Qualifikation im April in Duisburg noch ein weiteres Mal beweisen, musste um ihren Platz bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften kämpfen. Am Ende hat sie sich durchgesetzt, sie wird bei den U-23-Titelkämpfen, die am Donnerstag in Auronzo (Italien) beginnen, im Vierer über 500 Meter auf Schlag sitzen. Und im K2 mixed mit Elias Huth aus Potsdam. Und sie absolviert mit Tillmann Sommer, ihrem Clubgefährten, ein Langstrecken-Staffelrennen über 5000 Meter. Landt sagt mit viel Erleichterung in der Stimme: „Die Freude darüber, dass ich mich qualifiziert habe, und die Vorfreude auf die WM sind groß.“