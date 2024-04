Mit einem Kantersieg in Coburg hat sich die B-Jugend des SC Magdeburg für das Achtelfinale der deutschen Meisterschaft qualifiziert. Von nun an geht der Blick nur von Spiel zu Spiel.

Magdeburg. - An diesem Donnerstag geht es im Training zunächst an die Angriffsvorbereitung. Wo liegen die Schwachstellen in der Verteidigung des Gegners? Wo kann man ihm wehtun? In der morgigen Einheit folgt das umgekehrte Spiel. Dann bereiten Pasqual Tovornik und sein Trainerteam die B-Jugend-Handballer des SC Magdeburg explizit auf die offensiven Stärken der mHSG Friesenheim-Hochdorf vor. Gegen diese geht es für die Grün-Roten am Sonnabend um 15.30 Uhr in der heimischen Hermann-Gieseler-Halle im Achtelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft.