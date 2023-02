Die A-Jugend des SCM hat nach der schwachen Leistung gegen Pforzheim eine Reaktion gezeigt. Beim Sieg in der Meisterrunde 2 in Melsungen zeigten sie jedoch noch Reserven im Abschluss.

SCM-Jugend siegt in Bundesliga mit Torwart-Debütant inMelsungen

Niklas Döbbel (im Wurf) hat in Melsungen nicht nur drei Tore erzielt, sondern auch eine starke Leistung in der Abwehr gezeigt.

Magdeburg - Handball ist ein Zahlenspiel – nicht nur im Ergebnis, sondern in allen anderen Statistiken. Man nehme also die zu erwartende Chancenverwertung über die einzelnen Positionen, geht davon aus, dass per Siebenmeter, Konter und Durchbruch im Zentrum 80, über Außen 70 und über den Rückraum 60 Prozent aller Möglichkeiten genutzt werden, „dann müssten wir normalerweise jedes Spiel gewinnen“, erklärte Trainer Julian Bauer eine Rechnung, die sich „an internationalen Standard anlehnt“.