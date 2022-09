Drama SCM-Jugend verliert in Schlussminute gegen Lemgo in Bundesliga

Die A-Jugend des SC Magdeburg hat eine Lehrstunde über 15 Minuten erlebt. Die Mannschaft von Julian Bauer verlor in der Schlusssekunde gegen Lemgo. Der Kampf um den Einzug in die Zwischenrunde der Bundesliga geht nun in Anderten weiter.