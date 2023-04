Bleibt im Torrausch: Mathieu Fenyö, der im Hinspiel in Leipzig neun Tore erzielte.

Magdeburg - Mitten im Gespräch mit der Volksstimme erreichte Julian Bauer ein Anruf von Luca Krist, der den Trainer der A-Jugend-Handballer des SC Magdeburg nach einem Arztbesuch über den aktuellen Genesungsverlauf informierte. Quintessenz dieser Information: Krist wird am kommenden Sonntag noch nicht spielen können ob seines am 1. April erlittenen Handbruchs, ebenso wenig wie Niklas Döbbel, dem gleiches Unglück im Training widerfahren ist. Und dennoch wird Bauer im Viertelfinal-Rückspiel um die deutsche Meisterschaft gegen den SC DHfK Leipzig eine Sieben auf die Platte der Gieselerhalle stellen, die den Einzug in die Vorschlussrunde schaffen kann (Anwurf: 16 Uhr).